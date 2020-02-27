«Я сожгу ее труп»: обнародована жуткая переписка Джонни Деппа с другом

Любимец миллионов женщин, звезда "Пиратов" Джонни Депп оказался в центре скандала. Актер продолжает судебные разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд и недавно ее адвокаты обнародовали новые подробности их дела.

На днях в Лондоне состоялось судебное заседание, на котором были представлены фрагменты переписки голливудского актера со своим другом. В них разговор идет о Эмбер Херд, а точнее об угрозах в ее адрес. В материалах сказано, что Депп хотел убить экс-жену: "Утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва", - писал Джони.

В этой же переписке актер обещает другу завязать с алкоголем и употреблением наркотических веществ. Звезда "Пиратов" рассказал, что несколько дней ничего не ел, а только пьянствовал и "сидел" на наркотиках. Из-за такого состояния он не помнил, что с ним происходило.

К слову, адвокаты Деппа подобные обвинения опровергают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный актер Джонни Депп предоставил суду доказательства, что его бывшая жена Эмбер Херд применяла к нему силу и часто была неуправляемой.

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