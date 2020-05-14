Брат Саркози в разгар пандемии выгнал на улицу известную актрису

Во Франции произошел очередной скандал, связанный с именем экс-президента. Известная 33-летняя американская актриса Мэри-Кейт Олсен, которая в начале 2000-х вместе с сестрой-близнецом Эшли была кумиром миллионов подростков, заявила о том, что ее выгнал из дома супруг. Последний - 50-летний банкир Оливье Саркози - является родным братом экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом пишет издание TMZ.

Мэри-Кейт Олсен экстренно подала заявление о разводе, указав "чрезвычайную необходимость": дескать, Саркози выгнал ее из их нью-йоркской квартиры. В связи с тем, что в мегаполисе бушует коронавирус, по словам актрисы, сейчас там практически невозможно найти новое жилье. Однако Мэри-Кейт надеется, что начало развода поможет ей сохранить апартаменты и не оказаться на улице в разгар пандемии.

Поженились Саркози и Олсен в 2015-м после трехлетнего романа. Мэри-Кейт сейчас не снимается в кино, отдав предпочтение дизайну одежды. Однако ранее вместе с Эшли Олсен близнецы сыграли главные роли в десятках фильмов: "Паспорт в Париж", "Двое: Я и моя тень", "Однажды в Риме" и многих других.

К слову, в последнее время это не первый скандал, в котором фигурирует фамилия экс-президента Франции. В Париже прокуратура открыла уголовное дело в отношении 94-летнего экс-президента Франции - действующего члена Конституционного совета Валери Жискар д'Эстена. Как сообщает издание Sudinfo, столь высокопоставленное лицо является подозреваемым в сексуальных домогательствах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!