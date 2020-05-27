Жена Бибера подает в суд на хирурга: причины скандала

23-модель Хейли Бибер оказалась в центре небольшого скандала, который завязался из-за ее внешности. Пластический хирург Дэниел Барретт опубликовал в социальной сети Tik-Tok видео, на котором сравнил две фотографии звезды и отметил, что она делала пластические операции на лице. Такую информацию предоставляет издание TMZ.

Такое заявление врача не осталось без внимания. Хейли, которую возмутило данное видео, объявила, что никогда не трогала свое лицо, а хирург за счет ее имени пытается просто прорекламировать свои услуги. Она попросила удалить видео и сделать опровержение в течение суток, иначе подаст иск за клевету в свой адрес.

Пластический хирург же утверждает, что знаменитость изменила форму подбородка и увеличила себе губы. Он заявил, что не будет удалять пост, потому что он носит информативный характер.

По поводу фотографий Хейли отметила, что одна из них была сделана в 13 лет, а вторая в 23, поэтому их нет смысла сравнивать. Еще эти кадры отредактированы и поэтому не передают всю естественность ее лица.





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