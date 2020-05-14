Хейли Бибер в ярком бикини похвасталась стройным телом

23-летняя американская звезда Хейли Бибер не стесняется демонстрировать свой стройную и подтянутую фигуру. На своей страничке в Instagram модель показала, как отдыхает в сауне, похваставшись красным бикини.

Супруга популярного канадского исполнителя Джастина Бибера ухаживает за собой и поддерживает фигуру в форме, несмотря на карантин. Она не забывает о постоянных тренировках, активно готовясь к летнему сезону.

Хейли опубликовала горячее фото в красном купальнике, выбрав модель с топом вместо бюстгальтера. Свое лицо поп-звезда прикрыла руками, делая акцент исключительно на своих соблазнительных формах.

К слову, знаменитость любит устраивать фотосессии в купальниках, у нее собралась уже внушительная коллекция - от ярких неоновых моделей до нейтральной классики. А этот красный бикини отлично пополнит ее ряди и станет одним из самых ярких в этом летнем сезоне.

Напомним, модель Хейли Бибер рассказала, почему пока не готова стать мамой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему певец Джастин Бибер боялся делать предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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