Санки, розга и живое пони: Оля Полякова, DZIDZIO и Олег Винник рассказали, что получили на Святого Николая

В день Святого Николая сюрпризов ждут как дети, так и взрослые. Традиционно, послушным детям в этот день Николай "приносил" сладости, а непослушных пугали тем, что утром они найдут вместо сюрприза розги или уголек из печки. Так, звезды украинского шоу-бизнеса поделились с журналистами телеканала "Украина", о своем отношении к Николаю Чудотворцу, и что он им приносил.

Как оказалось, фронтмен "Время и Стекло" Алексей Завгородний был балованным ребенком. Поэтому, однажды он нашел у себя под подушкой розгу. "Помню, мне положили розгу. Это был Николай во время школьной экскурсии, и я тогда плохо себя вел", - поделился Позитив.

А вот популярный украинский певец Олег Винник тщательно готовится к 19 декабря. "Из-за Святого Николая у меня всегда чистая обувь. Я знаю, что, если обувь будет не до блеска, тогда никакого подарка не будет", - рассказал Винник.

А эпатажная поп-дива, 35- летняя Оля Полякова заявила: "Я не заказываю никаких подарков по елку. У нас есть Снегурочка - мама. Она и делает всем подарки".

В свою очередь, украинский артист DZIDZIO рассказал, как будучи ребенком разочаровался в Святом Николае.

"Однажды я отбыл Николая у бабушки, в деревне... мне ничего не подарили. А потом, по приезду домой, я обнаружил велосипед "Орленок". А было и такое, что Николай заранее принес подарок, из-за чего певец едва не перестал верить в него. Остался дома один, и полез в шкаф - нашел подарок. И потом он оказался у меня под подушкой. Я убежден, что это не мама до конца. Все же я верю в Николая", - поделился Михаил Хома.

А шоумен Дмитрий Коляденко вспомнил, как долго мечтал о санках, и наконец-то их получил. "Кожаные сиденья и руль, даже тормоза были. Я был крутым тогда ребенком, счастью не было предела", - рассказал 48-летний артист.

Подарки на новогодние праздники также продолжает получать известный продюсер Геннадий Витер. "Мне подарили пони, которое сейчас дружно живет у меня. Теперь я думаю, где запастись сеном для Фроси", - поделился Витер.

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