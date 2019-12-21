"В среднем 70 тысяч долларов": сколько стоят выступления украинских звезд на Новый год

Декабрь и первая половина января – самые "жирные" для звезд шоу-бизнеса. Так, исполнители получают большие суммы за выступления на новогодних корпоративах. Как передает издание "Старана.юа", в этом году ценники многих украинских селебрити значительно выросли, в сравнении с прошлым годом.

Согласно сообщению, Светлана Лобода - самая "дорогая" певица. Ее гонорар стартует от 150 тыс. долларов. "Лобода - это блестки, шик и золото. Она чуть ли не символ любого новогоднего застолья", - сообщает издание, ссылаясь на инсайдера.

Что касается Верки Сердючки, то на волне выхода новогоднего клипа на песню "Сделай дождь из шампанского" стоимость его выступления достигла 70 тыс. долларов. Стоит отметить, что новый трэк лидирует в чартах и его уже крутят на всех радиостанциях.

А вот, Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник работать 31 декабря и 1 января едут в Харьков. Так, 34-летняя Тина Кароль 30 декабря выступит со своей концертной программой в Харьковском театре, а 31-го декабря она даст два концерта, на которые стоимость билетов составляет 300 - 1250 гривен. "Тина Кароль согласится выступить у вас за 25 тыс. долларов, но только в обычный день, а в новогоднюю ночь вам придется отдать не меньше 50 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Источник одного из ивент-агентств на анонимных условиях также рассказал, что харьковчан развлекать на Новый год за 30 тыс. долларов будет Наталья Могилевская и Олег Винник за 70 тыс. долларов. "Могилевская и Винник соберутся на праздничном концерте на Соборной площади , который заказала мэрия города", - поясняет организатор вечеринок для ВИПов.

В этом году рестораны практически не делали акцент на звездах в своих новогодних программах. Одно из самых ярких пати пройдет в Киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". В анонсе указано, что главной звездой вечера будет певица Оля Полякова, а смешить гостей позвали ведущих студии "Квартал 95", Евгения Кошевого и Степана Казанина. "Место за столиком для взрослого стоит от 8 до 16 тыс. гривен. Выступление студии "Квартал 95" в новогоднюю ночь может достигать 60 тыс. долларов. Гонорар Оли Поляковой составил не менее 70 тыс. долларов", - поделился ивент-менеджер.

А вот, новогоднее шоу 33-летнего Димы Монатика состоится в закрытом формате, на которое артист выставил 70 тыс. долларов.

"На сколько мне известно, певица Настя Каменских отказалась от выступления в новогоднюю ночь, но вообще в праздники ее гонорар может достигать и 40 тыс. долларов. Что касается Русланы, то она споет 31 декабря на Софийской площади в Киеве, за котрое получит около 20 тыс. долларов", - рассказывает представитель ивент-агентства.



Ивент-менеджер рассказал, что Артему Пивоварову, гонорар которого 10 тыс. долларов, новогодняя ночь принесет в общем 40 тыс. долларов.

"Пивоваров споет в 4 столичных заведениях: "Маяк", "Villa Riviera", "HAVANA" и "Сейф". Восходящая звезда украинского рэпа Alyona Alyona также пользуется интересом у публики. Ее цена доходит до 15 тыс. долларов", - подытожил инсайдер.

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