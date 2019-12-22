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Тина Кароль выступила для Зеленского на корпоративе

В сети появилось видео с корпоратива

сегодня, 10:10
Автор:

• Ростопира Наталья

34-летняя украинская исполнительница Тина Кароль выступила на корпоративе  народных депутатов от партии "Слуга народа". Так, артистка исполнила одну из своих песен для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует видео, опубликованное "Обозревателем".

Судя по видео Кароль исполнила специально для Зеленского песню под названием "Ты — мужчина моей мечты". Кроме того, певица попросила публику поддержать президента овациями"Несмолкающие аплодисменты благодарности Владимиру". Известно, что билеты на корпоратив обошлись чиновникам в 2500 гривен.

В тот вечер, на сцену также вышла молодая артистка Jerry Heil. Однако, что именно пела певица, неизвестно. Выяснить, заплатят ли ей за выступление или нет, не удалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщалсколько стоят выступления украинских звезд на Новый год. Известно, что декабрь и первая половина января – самые "жирные" для звезд шоу-бизнеса. Так, исполнители получают большие суммы за выступления на новогодних корпоративах.



Источник: https://www.obozrevatel.com/show/tyi-muzhchina-nashej-mechtyi-karol-spela-dlya-zelenskogo-na-korporative-eksklyuzivnoe-video.htm
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