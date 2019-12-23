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Как выглядят актеры фильмов ужасов в реальной жизни

Профессиональный грим способен полностью преобразить актеров

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Современные фильмы ужасов впечатляют не только своими спецэффектами, звуком и резкими моментами, но и невероятным перевоплощением героев. За тонами грима, зрители не всегда могут узнать актеров, ведь в реальной жизни они совсем не похожи на своих персонажей. 

Пеннивайз

В 1986 году писатель Стивен Кинг создал роман "Оно", главным персонажем которого выступил клоун Пеннивайз. Согласно сюжету, это могучее и древнее создание, которое питается детьми. В 2017 книгу экранировали, а клоуна – убийцу в фильме сыграл молодой шведский актер Билл Скарсгард. Именно эта роль принесла ему большую популярность, ведь потрясающую игру актера оценили не только зрители, но и кинокритики.

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Призрачная старуха

В 2010 году состоялась премьера фильма ужасов "Астрал", сюжет которой рассказывает о семье, столкнувшейся с паранормальными явлениями. Злобную старушку-призрака, история которой стала известна только во второй части "Астрала" (2013 года), сыграл на самом деле мужчина - актер Том Фицпатрик.

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Самара

Актриса Бонни Морган, сыгравшая призрак в белом платье с черными волосами, в фильме "Звонки" (2017 года) занималась акробатикой, поэтому с легкостью смогла исполнить трюки, так напугавшие зрителей. Раньше знаменитость снималась в качестве дублерши в сцене в колодце в фильме Хидэо Накаты "Звонок-2".

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Мэри Шоу

В 2007 году на экраны вышел фильм "Мертвая тишина", главную роль в котором сыграла американская актриса Джудит Робертс. Ее персонаж навеивал на зрителей страх и ужас, а эффектный грим добавлял дрожь по телу. Актриса блестяще справилась со своей ролью, поэтому она принесла ей большую популярность.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитые актеры чуть не погибли во время съемок. 

Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/vot-kak-vyglyadyat-aktery-filmov-uzhasov-v-realnoj-zhizni-1592365/
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