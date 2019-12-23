Как выглядят актеры фильмов ужасов в реальной жизни

Современные фильмы ужасов впечатляют не только своими спецэффектами, звуком и резкими моментами, но и невероятным перевоплощением героев. За тонами грима, зрители не всегда могут узнать актеров, ведь в реальной жизни они совсем не похожи на своих персонажей.

Пеннивайз

В 1986 году писатель Стивен Кинг создал роман "Оно", главным персонажем которого выступил клоун Пеннивайз. Согласно сюжету, это могучее и древнее создание, которое питается детьми. В 2017 книгу экранировали, а клоуна – убийцу в фильме сыграл молодой шведский актер Билл Скарсгард. Именно эта роль принесла ему большую популярность, ведь потрясающую игру актера оценили не только зрители, но и кинокритики.





Призрачная старуха

В 2010 году состоялась премьера фильма ужасов "Астрал", сюжет которой рассказывает о семье, столкнувшейся с паранормальными явлениями. Злобную старушку-призрака, история которой стала известна только во второй части "Астрала" (2013 года), сыграл на самом деле мужчина - актер Том Фицпатрик.





Самара

Актриса Бонни Морган, сыгравшая призрак в белом платье с черными волосами, в фильме "Звонки" (2017 года) занималась акробатикой, поэтому с легкостью смогла исполнить трюки, так напугавшие зрителей. Раньше знаменитость снималась в качестве дублерши в сцене в колодце в фильме Хидэо Накаты "Звонок-2".





Мэри Шоу

В 2007 году на экраны вышел фильм "Мертвая тишина", главную роль в котором сыграла американская актриса Джудит Робертс. Ее персонаж навеивал на зрителей страх и ужас, а эффектный грим добавлял дрожь по телу. Актриса блестяще справилась со своей ролью, поэтому она принесла ей большую популярность.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитые актеры чуть не погибли во время съемок.