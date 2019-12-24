Родители 26-летнего бойфренда Мадонны отреагировали на их роман

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Слухи вокруг нового романа 61-летней американской поп-дивы Мадонны с молодым танцором не утихают, а наоборот, вспыхивают с большой скоростью. Недавно стало известно, как родители молодого бойфренда отреагировали на его любовные отношения со звездой. Об этом сообщает издание Mirror.
Недавно в сети появились подтверждения, что Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором своего шоу-балета, которого зовут Ахламалик Уильям. Отношения пары развиваются очень стремительно, ведь молодой человек уже познакомил свою избранницу с родителями.
Инсайдер сообщает, что смотрины состоялись в загородном доме танцора. Родители парня, которые моложе, чем Мадонна, сначала были шокированы выбором сына. Однако, после знакомства с певицей, они успокоились и заявили, что у Мадонны с Ахламаликов очень сильные чувства. Мама парня заявила, что именно Мадонну ее сын может повести под венец, ведь он не был счастлив с другими девушками так, как с известной певицей.
Королева поп-музыки произвела хорошее впечатление на семейство своего возлюбленного и отметила, что будет заботиться о нем.
К слову, танцор младше Мадонны на 35 лет, но это не смущает ни влюбленную пару, ни родителей парня.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что папарацци застукали Мадонну со своим любовником на отдыхе в Майами.
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