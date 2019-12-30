Голливудскую актрису заблокировали на сайте для знакомств

61-летнюю американскую актрису, звезду фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун удалили из сайта знакомств, не поверив в подлинность ее аккаунта. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Известно, что актриса зарегистрировалась на Bumble – новый сервис для знакомств, где выбор делают женщины. Но использовать приложение не может, так как ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб пользователей. Звезда объяснила, что несколько человек, пользующихся Bumble обратились в администрацию с жалобами на фейковую страницу актрисы, так как не поверили, что она действительно может пользоваться данным сервисом.

На своей странице в Instagram Шэрон Стоун просит разблокировать ее аккаунт. "Эй, bumble, быть мной — это повод для исключения? Не закрывайте для меня улей", - написала звезда.

Пока неизвестно, как отреагировали на такое заявление работники сервиса для свиданий.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 61-летняя Шэрон Стоун украсила обложку модного журнала Allure, где засветила свои стройные ножки.