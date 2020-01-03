Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль

Не так давно 55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для популярного французского журнала о моде, дизайне и искусстве для женщин Numero. Об этом сама Моника рассказала на своей официальной странице в Instagram. Так, звезда поделилась со своими подписчиками снимками из фотосессии. Стоит отметить, что на фотографиях Беллуччи предстала в пышном платье белого цвета с ассиметричным кроем и глубоким вырезом от люксового модного дома Ashi Studio.

Что интересно, ранее в таком же наряде на публике появлялась 34-летняя поп-дива Тина Кароль. Напомним, певица надела брендовое изделие в день Независимости, на праздновании которого она исполнила гимн Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тина Кароль выступила для Зеленского на корпоративе. В сети появилось видео с корпоратива, судя по которому Кароль исполнила специально для Зеленского песню под названием "Ты — мужчина моей мечты". Известно, что билеты на корпоратив обошлись украинским чиновникам в 2500 гривен.



