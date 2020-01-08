Рождество 2020: как украинские звезды отмечали праздник

Во вторник, 7 января, православные отмечали Рождество Христово. Как правило, его встречают в семейном кругу, и многие звезды украинского шоу-бизнеса поделились яркими праздничными кадрами со своими близкими и родными. Фотографии были опубликованы на аккаунтах звезд в Instagram.

Так, украинская певица Настя Каменских вместе со своим супругом Потапом встретили Рождество 2020 в Мексике. На страничке музыкального продюсера появилось солнечное фото с возлюбленной и подпись: "С Рождеством!".





А вот Джамала опубликовала фотографии с сыном и мужем возле новогодней елки. Певица показала яркие кадры из фотоссесии и поздравила с Рождеством всех, кто празднует.