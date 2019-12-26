Ева Лонгория показала рождественские кадры с мужем и сыном

44-летняя американская актриса, звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория порадовала своих поклонников новыми семейными фотографиями. Снимки с мужем и сыном звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В честь католического Рождества, которое мир отмечал 25 декабря, знаменитость показала праздничную открытку своей семьи. На фото изображена Ева Лонгория и ее муж Хосе Антонио Бастон, на руках сидит их годовалый сын Сантьяго, а рядом с ними Санта-Клаус, держащий книгу "Good list" (список послушных детей). За сутки пост знаменитости собрал более 776 тыс. лайков, поклонники актрисы не скупились на комплименты и поздравили ее семью с новогодними праздниками.

Также Ева опубликовала фото своего малыша вместе с Санта-Клаусом и отметила, что их сын попал в его "хороший" список.





Напомним, что Ева Лонгория поделилась с фанатами трогательным видео, на котором вместе с сыном исполняет песню на языке жестов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что герцоги Сассекские представили свою новогоднюю открытку и показали повзрослевшего наследника.