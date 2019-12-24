Меган Маркл и принц Гарри показали сына на рождественской открытке

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Герцоги Сассекские наконец-то представили свою рождественскую открытку, на которой показали семимесячного сына Арчи. Открытка-гифка опубликована на странице Фонда Содружества Королевы в Twitter.
На черно-белой фотографии возле новогодней елки сидит Меган Маркл и принц Гарри, а в центре снимка их сын Арчи, который с любопытством смотрит в камеру. Герцоги поздравили всех с Рождеством и пожелали счастливого Нового года.
К слову, это первая праздничная открытка, на которой королевская семья в полном сборе.
Известно, что в этом году отмечать Рождество принц Гарри с женой и сыном решили в Канаде, вместе с мамой герцогини. Сначала они хотели провести праздник в США, но потом поменяли свои планы.
Напомним, что недавно рождественскую открытку представили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Члены королевской семьи позировали на военном ретромотоцикле.
Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что королева Великобритании Елизавета II уже подготовилась к Рождеству и потратила внушительную сумму на подарки и поздравительные открытки.
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