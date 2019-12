Меган Маркл и принц Гарри показали сына на рождественской открытке

Герцоги Сассекские наконец-то представили свою рождественскую открытку, на которой показали семимесячного сына Арчи. Открытка-гифка опубликована на странице Фонда Содружества Королевы в Twitter.

На черно-белой фотографии возле новогодней елки сидит Меган Маркл и принц Гарри, а в центре снимка их сын Арчи, который с любопытством смотрит в камеру. Герцоги поздравили всех с Рождеством и пожелали счастливого Нового года.

К слову, это первая праздничная открытка, на которой королевская семья в полном сборе.

Известно, что в этом году отмечать Рождество принц Гарри с женой и сыном решили в Канаде, вместе с мамой герцогини. Сначала они хотели провести праздник в США, но потом поменяли свои планы.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl