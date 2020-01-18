Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании Longchamp

Не так давно всемирноизвестная американская модель Кендалл Дженнер снялась в новой рекламной кампании французской компании из роскошных изделий из кожи Longchamp. Так, презентуя новую коллекцию аксессуаров, теле-звезда красуется на обложке в образах из весенне-летней линейки бренда. В кадре девушка позировала с сумкой Roseau, модель которой дизайнеры выпустили в нескольких цветах в мини-формате. Известно, что съёмки кампейна проходили в солнечной Калифорнии, на просторах одной из пустынь.

Стоит отметить, что участница телевизионного реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашьян" уже не впервые сотрудничает с брендом. Одной из коллабораций французского бренда и супермодели является модель сумки под названием My Pliage.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 32-летняя модель Эшли Грэм, которая находится на девятом месяце беременности, поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с тренировки. Стоит отметить, что за время беременности plus-size-модель набрала более 22,7 килограмма.



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