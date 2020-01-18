Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании Longchamp
НОВОСТИ Все новости

Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании Longchamp

Съёмки кампейна проходили в солнечной Калифорнии

сегодня, 04:25
Автор:

• Ростопира Наталья

Не так давно всемирноизвестная американская модель Кендалл Дженнер снялась в новой рекламной кампании французской компании из роскошных изделий из кожи Longchamp. Так, презентуя новую коллекцию аксессуаров, теле-звезда красуется на обложке в образах из весенне-летней линейки бренда. В кадре девушка позировала с сумкой Roseau, модель которой дизайнеры выпустили в нескольких цветах в мини-формате. Известно, что съёмки кампейна проходили в солнечной Калифорнии, на просторах одной из пустынь.

Стоит отметить, что участница телевизионного реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашьян" уже не впервые сотрудничает с брендом. Одной из коллабораций французского бренда и супермодели является модель сумки под названием My Pliage. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 32-летняя модель Эшли Грэм, которая находится на девятом месяце беременности, поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с тренировки. Стоит отметить, что за время беременности plus-size-модель набрала более 22,7 килограмма.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/longchamp/?utm_source=ig_embed
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...