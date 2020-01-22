Травести-дива Монро стала ведущей телеканала "Украина"

Шоувумен, что первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива, Монро стала ведущей на одном из телеканалов страны. Известно, что 42-летняя травести-дива стала соведущей нового сезона программы "Зірковий шлях", которая транслируется на телеканале "Украина". Так, Монро вместе с Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко будет делиться со зрителями забавными историями из жизни суперзвезд.

"Для меня честь стать ведущей "Зіркового шляху". Вообще это было так неожиданно, кто бы мог подумать, что мне предложат роль в утреннем эфире. Но то, что с моим участием программа приобретет новый вкус - стопроцентная информация", – отметила блогерша и шоувумен Монро.



Стоит отметить, что с сентября 2019 года эпатажная травести-дива ведет в "Зірковому шляху" авторскую рубрику под названием "В пику від Монро". Так, за шесть месяцев в эфире, рубрика, где обсуждаются звезды и актуальные события шоу-бизнеса, стала одной из самых рейтинговых.

Дарья Дейниченко, креативный продюсер канала "Украина" отметила, что ведущие программы, которая является олицетворением жизненной позиции современного, сильного и уверенного в себе человека, должны быть интересными личностями с собственным уникальным жизненным опытом. "Монро именно та звезда, которая все время бороться со стереотипами, но, несмотря на это, уверенно идет к цели и имеет свою армию поклонников и почитателей. Именно поэтому она с нами", - отметила Дейниченко.

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