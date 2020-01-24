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Белла Хадид предстала в роли художницы в рекламе Miu Miu

Творческим процессом руководила Кэти Гранд

сегодня, 00:42
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях итальянский бренд женской одежды и аксессуаров высокой моды Miu Miu презентовал кампейн новой коллекции. Стоит отметить, что наряды из новой линейки Miu Miu получились женственными, лёгкими и в то же время яркими.  Известно, что  в качестве креативного директора рекламной компании бренда для линейки одежды сезона весна-лето - 2020 выступила основатель журнала LOVE Magazine Кэти Гранд. Авторами снимков  для рекламы стали знаменитые фэшн-фотографы Линетт Гарланд и Лиз Коллинз.

Примечательно, что съемки рекламной кампании проходили на необычной локации: супермодели позировали в брендовых нарядах на территории дома-музея испанского скульптора Хавьера Корберо. К слову, восьмиярусная башня из стекла и бетона находится в городе Ла-Эсплуга-де-Франколи, недалеко от Барселоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестный производитель "люксовых" аксессуаров Louis Vuitton объявил о новом проекте. Так, в скором времени французский дом моды откроет в Японии первое фирменное заведение общественного питания и отдыха.


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Источник: https://www.miumiu.com/us/en.html
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