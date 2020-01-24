Белла Хадид предстала в роли художницы в рекламе Miu Miu

На днях итальянский бренд женской одежды и аксессуаров высокой моды Miu Miu презентовал кампейн новой коллекции. Стоит отметить, что наряды из новой линейки Miu Miu получились женственными, лёгкими и в то же время яркими. Известно, что в качестве креативного директора рекламной компании бренда для линейки одежды сезона весна-лето - 2020 выступила основатель журнала LOVE Magazine Кэти Гранд. Авторами снимков для рекламы стали знаменитые фэшн-фотографы Линетт Гарланд и Лиз Коллинз.

Примечательно, что съемки рекламной кампании проходили на необычной локации: супермодели позировали в брендовых нарядах на территории дома-музея испанского скульптора Хавьера Корберо. К слову, восьмиярусная башня из стекла и бетона находится в городе Ла-Эсплуга-де-Франколи, недалеко от Барселоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестный производитель "люксовых" аксессуаров Louis Vuitton объявил о новом проекте. Так, в скором времени французский дом моды откроет в Японии первое фирменное заведение общественного питания и отдыха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!