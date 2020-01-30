Стало известно, сколько зарабатывают ведущие «Орла и Решки»

В 2011 году на украинские телеэкраны впервые вышла программа о путешествиях под названием "Орел и Решка". Ведущие шоу путешествовали в разные уголки планеты и знакомили зрителей с достопримечательностями, культурой и ценовой политикой каждого города. Сначала программа пользовалась невероятным успехом, но потом любовь зрителей сменилась на гнев, ведь ведущие часто жаловались на "сложную" жизнь.

В сети появилась информация, сколько же зарабатывали на съемках программы "Орел и Решка" самые популярные ведущие.

Андрей Бедняков

Украинский актер и пародист Андрей Бедняков вел программу со 2 по 7 сезон. За это время он побывал в около 60 разных странах, а его доход составил порядка 4 тысяч долларов в месяц. А после ухода из шоу он запустил собственный проект.





Украинская певица, бывшая участница коллектива "Real O" стала ведущей программы в 2014 году (8 сезон) и работала в паре с Николаем Серьгой. Согласно информации из открытых источников, зарплата Тодоренко составляла 3-5 тысяч долларов в месяц. Сумма зависела от успешности выпусков с ее участием и количества съемочных дней.