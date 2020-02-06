На 103 году жизни скончался легенда Голливуда Кирк Дуглас

Полетел к звездам старейший из звезд Голливуда Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа. Корку было 103 года. Он яркий представитель Золотой эры Голливуда. Роли Кирка - это всегда мужественные образы. Об этом на своей странице в Facebook написала бывшая член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, журналистка Татьяна Мокриди.

Кирк Дуглас популярным стал после участия в таких лентах: "Из прошлого" (1947 год) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последняя получила премию "Оскар". Однако наибольшее признание он получил за роль в фильме "Чемпион" (1949) – за участие в этом фильме его номинировали на Оскар. Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в ленте "Злые и красивые". В конце концов он получил самую престижную кинопремию лишь в 1996 году – за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов – "Спартак", "Семь дней в мае", "горит Ли Париж?", "Крутые парни", "Ярость", "Жажда жизни". В последнем сыграл Винсента Ван Гога.

Этот список длинный, около 90 фильмов.

Кирк Дуглас был женат дважды. Сначала на Диане Дилл, но развелся с ней в 1951 году. Затем его женой стала актриса Энн Байденс, с ней он уже прожил до конца своей жизни. У него четверо сыновей – Майкл, Джоэль, Питер, Эрик. Все они связали свою жизнь с кино и телевидением.



До последнего времени Кирк Дуглас занимал 17-ю строчку в списке Американского института киноискусства среди великих мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живых из них.

Кирк имел белорусское и еврейское происхождение, он был сыном эмигрантов из Беларуси, которые переехали в США в 1910 году. Кроме него в семье было шестеро сестер.

Кирк и Энн - уникальная старейшая пара Голливуда. Ему было 103, а хоронить его будет 100 летняя жена. Они прожили вместе 65 лет!.

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