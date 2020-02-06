Круиз на яхте и конфеты с коноплей: что получат лауреаты «Оскара»

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Мировые знаменитости вовсю готовятся к главному событию в киноиндустрии - церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в это воскресенье. Но помимо заветных статуэток все номинанты получат подарки, некоторые из них весьма необычные. Об этом сообщает издание Forbes.
Известно, что в этом году на подарки номинантам премии "Оскар" не зависимо от того, получат они награду или нет, Киноакадемия искусств выделила 5,2 млн долларов. Подготовкой подарочных наборов занимается маркетинговая компания, которая подходит к выбору призов с особой фантазией и оригинальностью. К слову, сама статуэтка "Оскар" стоит 400 долларов, но номинанты получат подарки стоимостью в 200 тысяч долларов. Итак, звезды могут получить:
- круиз на шикарной яхте;
- романтический отдых в Испании;
- сертификаты на бьюти-процедуры;
- абонемент на услуги брачного агентства;
- шоколадные конфеты с коноплей;
- "умный" бюстгальтер;
- систему для сбора мочи;
- позолоченный вейп и многие другие призы;
К слову, небольшие презенты номинанты получат сразу на церемонии, а вот крупногабаритные доставят им домой в течении нескольких дней после мероприятия.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что объявлен полный список номинантов на кинопремию "Оскар".
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