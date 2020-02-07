Дженнифер Энистон подловили на свидании с бывшим возлюбленным

Звезду сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон заметили в компании бывшего возлюбленного. Как сообщают западные таблоиды, актриса провела вечер с музыкантом Джоном Мэйером, с которым ее когда-то связывали романтические отношения.

По информации СМИ, Энистон и Мейера подловили в Лос-Анджелесе у выхода из ресторана "Sunset Tower Hotel": звезды покинули заведение по отдельности с разницей в пару минут. К слову, Энистон сохранила дружеские отношения со многими бывшими. Актриса поддерживает связь с экс-супругом Джастином Теру, а недавно выяснилось, что она сохранила теплые отношения и с Брэдом Питтом.



Как ранее сообщали "Комментарии", на кинопремии SAG Awards-2020 внимание прессы было сосредоточено на встрече на красной дорожке экс-супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. За кулисами премии Энистон наткнулась на Питта и не сдержала радость: бывшие возлюбленные заключили друг друга в объятиях.

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