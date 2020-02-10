Стали известны победители престижной кинопремии “Оскар”

В Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020, названы победители. Об этом сообщает Instagram кинопремии.

Церемония награждения проходила в местном театре "Долби", трансляция велась в 225 странах, в том числе и в Украине (с 00:00 по киевскому времени). Церемония вручения статуэток началась 03:00.

Первым свою статуэтку получил Брэд Питт за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде режиссера Квентина Тарантино.

Награду в номинации лучший анимационный фильм получила "История игрушек-4". Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив".

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты". Также эта лента получила награду как лучший фильм на иностранном языке. А корейского режиссера Пон Чжун Хо назвали лучшим режиссером.

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо" режиссера Тайка Вайтити.

Фильм "Однажды... в Голливуде" также получил награду за лучшую работу художника-постановщика. Художники-постановщики картины - Барбара Линг и Нэнси Хэй.

За лучший дизайн костюмов статуэтку получила Жаклин Дюрран, которая создала образы героев фильма "Маленькие женщины".

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика". Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)".

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн за фильм "Брачная история".

Лучший звуковой монтаж - фильм "Форд против Феррари", или же как его перевели в украинских кинотеатрах - "Аутсайдеры". Также лента получила награду и за лучший монтаж. Статуэтку вручили Майклу МакКаскеру и Эндрю Бакланду.

Лучший звук и лучшая операторская работа у фильма "1917". А получив награду за лучшие визуальные эффекты фильм обошел "Мстителей" и "Звездные войны", вопреки прогнозам букмекеров и кинокритиков.

За лучший грим и прически награду Американской академии киноискусства получила лента "Скандал".

За лучшую музыку к фильму награду получила картина "Джокер" и композитор и исландский музыкант Хильдур Гуднадоуттир.

"Оскара" в номинации лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Звание лучшей актрисы и статуэтку вручили Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал фамилии номинантов, которые прозвучат сегодня со сцены театра "Долби".



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