Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Стали известны победители престижной кинопремии “Оскар”
НОВОСТИ Все новости

Стали известны победители престижной кинопремии “Оскар”

В ночь на 10 февраля стартовала церемония вручения главной кинопремии - "Оскар-2020", стало известно, кто получил престижную награду

сегодня, 07:30
Автор:

• Наталья Шевченко

Стали известны победители престижной кинопремии “Оскар”

В Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020, названы победители. Об этом сообщает Instagram кинопремии. 

Церемония награждения проходила в местном театре "Долби", трансляция велась в 225 странах, в том числе и в Украине (с 00:00 по киевскому времени). Церемония вручения статуэток началась 03:00. 

Первым свою статуэтку получил Брэд Питт за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде режиссера Квентина Тарантино. 

Награду в номинации лучший анимационный фильм получила "История игрушек-4". Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив". 

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты". Также эта лента получила награду как лучший фильм на иностранном языке. А корейского режиссера Пон Чжун Хо назвали лучшим режиссером. 

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо" режиссера Тайка Вайтити. 

Фильм "Однажды... в Голливуде" также получил награду за лучшую работу художника-постановщика. Художники-постановщики картины - Барбара Линг и Нэнси Хэй. 

За лучший дизайн костюмов статуэтку получила Жаклин Дюрран, которая создала образы героев фильма "Маленькие женщины". 

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика". Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)". 

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн за фильм "Брачная история". 

Лучший звуковой монтаж - фильм "Форд против Феррари", или же как его перевели в украинских кинотеатрах - "Аутсайдеры". Также лента получила награду и за лучший монтаж. Статуэтку вручили Майклу МакКаскеру и Эндрю Бакланду. 

Лучший звук и лучшая операторская работа у фильма "1917". А получив награду за лучшие визуальные эффекты фильм обошел "Мстителей" и "Звездные войны", вопреки прогнозам букмекеров и кинокритиков. 

За лучший грим и прически награду Американской академии киноискусства получила лента "Скандал". 

За лучшую музыку к фильму награду получила картина "Джокер" и композитор и исландский музыкант Хильдур Гуднадоуттир. 

"Оскара" в номинации лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Звание лучшей актрисы и статуэтку вручили Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал фамилии номинантов, которые прозвучат сегодня со сцены театра "Долби".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/theacademy/?utm_source=ig_embed
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...