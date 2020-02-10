«Оскар 2020»: самые обсуждаемые наряды красной дорожки

Пока мы спали, в Лос-Анджелесе состоялось главное событие в мировой киноиндустрии - церемония вручения "Оскара". К этой кинопремии знаменитости готовились очень тщательно, поэтому на красной дорожке можно было увидеть множество смелых, эпатажных и ярких нарядов. Как удивляли звезды шоу-бизнеса?

Натали Портман

Образ актрисы Натали Портман стал одним из самых обсуждаемых на церемонии. Звезда выбрала для вечера черное полупрозрачное платье, расшитое золотистым узором. А на ее строгом кейпе были вышиты имена всех женщин-режиссеров, не получивших в этом году номинацию. Таким образом, актриса намекнула на гендерную дискриминацию.





Рене Зеллвегер

Звезда фильма "Джули" получила заветную статуэтку в категории "Лучшая актриса". Но помимо своей блестящей работы, Рене удивляла публику и своим роскошным нарядом. Знаменитость пришла на церемонию в белом платье от Armani Prive с асимметричным рукавом.





Шарлиз Терон

Актриса выбрала для красной дорожки черное элегантное платье, которое подчеркивало главные достоинства ее фигуры. Свой образ Шарлиз дополнила сверкающим колье и серьгами, а также черными босоножками на каблуках.





Билли Айлиш

Эпатажная певица решила не изменять свою стилю и пришла на "Оскар" в белом костюме пижамного кроя от Chanel. Подчеркнуть свой наряд певица решила массивными аксессуарами и длинными черными накладными ногтями.





Билли Портер

Актер не устает удивлять публику своими яркими и экстравагантными луками. Для светского вечера он выбрал образ жар-птицы. Золотистая блуза в форме перьев служила "верхом" наряда, а низ состоял из пышной юбки, где изображены птицы. Свой образ актер дополнил босоножками на каблуках со шнуровкой.





Сандра О

Звезда сериала "Убивая Еву" Сандра О выбрала перенасыщенное блеском и пышностью платье Elie Saab, и не прогадала. То, что на других могло бы выглядеть противоречиво, изысканно подчеркивает экзотическую внешность актрисы.