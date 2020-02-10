Киану Ривз пришел на кинопремию «Оскар-2020» вместе с мамой

В сети активно обсуждают церемонию вручения "Оскара-2020", в частности, какой наряд знаменитости выбрали для кинопремии, и кто их сопровождал на красной дорожке. Внимание прессы привлек голливудский актер Киану Ривз, компанию которому составила его 76-летняя мама. Об этом сообщает на своем аккаунте в Instagram издание Getty entertainment.

Звезда фильма "Джон Уик" посетил мероприятие в классическом черном костюме с бабочкой, его образ был стильным и элегантным. А вот сопровождать его на "Оскар" пришла не возлюбленная Александра Грант, а мама Патрисия Тейлор. 76-летняя женщина, которая является одним из самых известных дизайнером сценических костюмов, выглядела превосходно. Для красной дорожки она выбрала белый брючный костюм, который подчеркивал ее стройную фигуру, а свой образ она дополнила украшениями, клатчем и туфлями с камнями.

Поклонники были в восторге от актера и его мамы на церемонии кинопремии, и отметили, что выглядит женщина намного младше своего возраста.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие звездные наряды на "Оскаре" были признаны самыми обсуждаемыми.

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