Момент гибели создателя музыки из "Бригады" попал на видео

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Последние секунды жизни Андрея Иванова (диджея и
композитора, создавшего легендарный ремикс на саундтрек к фильму
"Бригада"), попали на видео.
На кадрах, снятых на пляже Бонди Бич в Сиднее, видно, как огромная волна накрывает и уносит с берега 47-летнего диджея и его супругу. При этом неизвестно, как пара оказалась у скал во время шторма.
Супруга Андрея, несмотря на несколько переломов, смогла спастись,
самостоятельно забравшись на камни. На поиски самого композитора были брошены
силы местных спасателей на вертолётах и водных мотоциклах, а также очевидцев с
пляжа. Вскоре его в бессознательном состоянии вымыло волной на мелководье между
скал. Несмотря на усилия медиков, вернуть его к жизни не удалось.
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex.
Как сообщало издание "Комментарии", на 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг.
Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.
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