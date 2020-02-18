Момент гибели создателя музыки из "Бригады" попал на видео

Последние секунды жизни Андрея Иванова (диджея и композитора, создавшего легендарный ремикс на саундтрек к фильму "Бригада"), попали на видео.

На кадрах, снятых на пляже Бонди Бич в Сиднее, видно, как огромная волна накрывает и уносит с берега 47-летнего диджея и его супругу. При этом неизвестно, как пара оказалась у скал во время шторма.









Супруга Андрея, несмотря на несколько переломов, смогла спастись, самостоятельно забравшись на камни. На поиски самого композитора были брошены силы местных спасателей на вертолётах и водных мотоциклах, а также очевидцев с пляжа. Вскоре его в бессознательном состоянии вымыло волной на мелководье между скал. Несмотря на усилия медиков, вернуть его к жизни не удалось.



Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex.

Как сообщало издание "Комментарии", на 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг.

Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.

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