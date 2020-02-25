Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9566.66

ETH/USD

259.09

LTC/USD

74.33

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства отца
НОВОСТИ Все новости

Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства отца

Отец Майкла Дугласа умер в возрасте 103 лет

сегодня, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства отца

Американский актер "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас скончался 5 февраля 2020 года и оставил после себя состояние в более 60 млн фунтов стерлингов. Казалось бы, наследство должно было перейти детям, но Кирк не оставил им ни копейки. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что актер вместе с женой на протяжении всей жизни жертвовали деньги на различные проекты, учебные заведения и медицинские центры. Поэтому Кирк отдал свое состояние в благотворительный фонд, который создал много лет назад, чтобы "помогать тем людям, которые не могут помочь себе сами". Руководить эти фондом будет его жена Энн.

Также деньги будут перечислены в Университет Святого Лаврентия для поддержки студентов из малообеспеченных семей. 

Напомним, что сын Кирка Майкл Дуглас является уважаемых актером Голливуда и за свою карьеру заработал около 300 млн долларов, поэтому в деньгах отца он не нуждался. У Майкла еще есть три брата, которые также работают в киноиндустрии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет от естественных причин в своем доме в Беверли-Хиллз.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kirk-douglas-leaves-entire-61m-21559141
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...