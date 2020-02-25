Майкл Дуглас не получит ни копейки от наследства отца

Американский актер "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас скончался 5 февраля 2020 года и оставил после себя состояние в более 60 млн фунтов стерлингов. Казалось бы, наследство должно было перейти детям, но Кирк не оставил им ни копейки. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что актер вместе с женой на протяжении всей жизни жертвовали деньги на различные проекты, учебные заведения и медицинские центры. Поэтому Кирк отдал свое состояние в благотворительный фонд, который создал много лет назад, чтобы "помогать тем людям, которые не могут помочь себе сами". Руководить эти фондом будет его жена Энн.

Также деньги будут перечислены в Университет Святого Лаврентия для поддержки студентов из малообеспеченных семей.

Напомним, что сын Кирка Майкл Дуглас является уважаемых актером Голливуда и за свою карьеру заработал около 300 млн долларов, поэтому в деньгах отца он не нуждался. У Майкла еще есть три брата, которые также работают в киноиндустрии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет от естественных причин в своем доме в Беверли-Хиллз.

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