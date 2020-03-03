Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8772.19

ETH/USD

224.81

LTC/USD

60.63

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

28.02

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Названы имена самых успешных исполнителей 2019 года
НОВОСТИ Все новости

Названы имена самых успешных исполнителей 2019 года

Эти исполнители пользуются невероятным успехом

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названы имена самых успешных исполнителей 2019 года

Международная организация IFPI, представляющая интересы музыкальной индустрии во всем мире, представила рейтинг самых продаваемых артистов прошлого года. Об этом сообщает издание Billboard.

Лидером списка стала 30-летняя американская звезда Тейлор Свифт, которая в августе 2019 года выпустила седьмой студийный альбом "Lover", включающий 18 треков. За первую неделю альбом был продан тиражом более 3 млн единиц, а в январе 2020 года эта цифра увеличилась до 5 млн экземпляров.

На втором месте в рейтинге оказался музыкант Эд Ширан, который в прошлом году порадовал поклонников новым альбомом под названием ""No.6 Collaborations Project". Он лидировал в британском и американском чартах. В 2019 году Ширан попал в список Forbes, как один из самых высокооплачиваемых музыкантов.

Тройку лидеров закрывает американский рэпер Пост Малоун, который в сентябре выпустил третий студийный альбом "Hollywood’s Bleeding". Его новая работа дебютировала с первой строчки Billboard 200 с тиражом 489 тысяч единиц. 

 В рейтинг самых продаваемых исполнителей прошлого года также попали: Билли Айлиш, BTS, Ариана Гранде, Леди Гага. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую певицу больше всех слушают на Spotify. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.billboard.com/articles/business/9326226/taylor-swift-ifpi-global-best-selling-artist-2019
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...