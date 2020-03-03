Названы имена самых успешных исполнителей 2019 года

Международная организация IFPI, представляющая интересы музыкальной индустрии во всем мире, представила рейтинг самых продаваемых артистов прошлого года. Об этом сообщает издание Billboard.

Лидером списка стала 30-летняя американская звезда Тейлор Свифт, которая в августе 2019 года выпустила седьмой студийный альбом "Lover", включающий 18 треков. За первую неделю альбом был продан тиражом более 3 млн единиц, а в январе 2020 года эта цифра увеличилась до 5 млн экземпляров.

На втором месте в рейтинге оказался музыкант Эд Ширан, который в прошлом году порадовал поклонников новым альбомом под названием ""No.6 Collaborations Project". Он лидировал в британском и американском чартах. В 2019 году Ширан попал в список Forbes, как один из самых высокооплачиваемых музыкантов.

Тройку лидеров закрывает американский рэпер Пост Малоун, который в сентябре выпустил третий студийный альбом "Hollywood’s Bleeding". Его новая работа дебютировала с первой строчки Billboard 200 с тиражом 489 тысяч единиц.

В рейтинг самых продаваемых исполнителей прошлого года также попали: Билли Айлиш, BTS, Ариана Гранде, Леди Гага.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую певицу больше всех слушают на Spotify.

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