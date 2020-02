Названо имя певицы, которую больше всех слушают на Spotify

Главный музыкальный стриминговый сервис в мире - Spotify назвал имя самой прослушиваемой певицы с начала 2020 года. Об этом говорится на странице chart data в Twitter.

Известно, что счастливицей стала 26-летняя популярная американская звезда Ариана Гранде, чьи композиции "My Everything", "Dangerous Woman" и "Thank u, next" пользователи послушали на интернет-сервисе около 3,5 миллиарда раз.

К слову, в конце 2019 года музыкальная площадка публиковала рейтинг самых популярных исполнителей и Арина Граде занимала там твердую пятерку, а вот на первом месте был 24-летний американский певец Post Malone.

Ариана Гранде выпустила пять студийных альбомов, а 23 декабря 2019 - первый концертный альбом K Bye for Now, в который вошли записи песен с концертов, прошедших в рамках тура Sweetener World Tour.

.@ArianaGrande becomes the first female artist to have three albums with over 3.5 billion streams in Spotify history (My Everything, Dangerous Woman and thank u, next).