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Названо имя певицы, которую больше всех слушают на Spotify

26-летнюю певицу больше всех слушают в мире

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названо имя певицы, которую больше всех слушают на Spotify

Главный музыкальный стриминговый сервис в мире - Spotify назвал имя самой прослушиваемой певицы с начала 2020 года. Об этом говорится на странице chart data в Twitter.

Известно, что счастливицей стала 26-летняя популярная американская звезда Ариана Гранде, чьи композиции "My Everything", "Dangerous Woman" и "Thank u, next" пользователи послушали на интернет-сервисе около 3,5 миллиарда раз. 

К слову, в конце 2019 года музыкальная площадка публиковала рейтинг самых популярных исполнителей и Арина Граде занимала там твердую пятерку, а вот на первом месте был 24-летний американский певец Post Malone.

Ариана Гранде выпустила пять студийных альбомов, а 23 декабря 2019 - первый концертный альбом K Bye for Now, в который вошли записи песен с концертов, прошедших в рамках тура Sweetener World Tour.

Напомним, что недавно американскую певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате. На артистку подали в суд и потребовали моральный ущерб. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ариана Гранде показала фанатам длину своих настоящих волос.


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