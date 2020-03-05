Знаменитости-миллионеры, которые живут как обычные люди

Когда мы представляем себе жизнь мировых знаменитостей, то на ум приходят роскошные особняки, дорогие рестораны, престижные машины и дорогущие наряды. Для некоторых селебрити так оно и есть. Но есть и те, кто, несмотря на свои миллионы, ведут жизнь довольно скромную. Такую, которой от них никто не ожидал. У каждого на это своя причина, но объединяет их одно: очень бережное отношение к деньгам.

Адель

Британская певица Адель достигла больших высот в музыкальной карьере и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Но несмотря на большую славу и популярность, она не хвастается ни дорогими нарядами, ни шикарными апартаментами, ни частными яхтами. Певица приводит свою жизнь в порядок после недавнего развода и продолжает радовать поклонников своим творчеством.





Эштон Кутчер и Мила Кунис

Эта звездная пара очень бережно относится к деньгам, потому что в детстве им пришлось не сладко и путь к славе у них был тернистым. Несмотря на заоблачный успех в кинематографе, Мила и Эштон ведут скромную жизнь, передавая детям свои ценности.





Рене Зеллвегер

Звезда "Бриджит Джонс" выросла в небогатой семье, поэтому знает цену деньгам. Большую часть своих доходов она тратит на благотворительность, а в целом ведет жизнь обычного человека: следит за акциями и скидками, экономит электричество и покупает обычную одежду.





Сара Мишель Геллар

"Баффи" не стесняется открыто говорить о том, что привыкла экономить средства, несмотря на внушительный доход от своей работы. Актриса делает щедрые взносы на благотворительность с надеждой, что мир станет немного лучше.





Марк Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook привык вести скромную жизнь, несмотря на то, то входит в топ-5 самых богатых людей мира. Марк ездит на недорогих автомобилях, а недавно их с женой видели в супермаркете Costco (известен своими низкими ценами), где они выбирали технику для дома.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о достойных поступках знаменитостей, которые подтверждают их крутизну.

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