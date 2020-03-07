Голливудские знаменитости, которым пришлось бросить школу

Многие успешные личности в своей биографии имеют незаконченное образование, среди них есть и голливудские звезды. Им пришлось в свое время бросить школу и пройти сложный жизненный путь. Конечно, следовать их примеру не стоит, ведь практически все они пожалели об этом решении.

Джонни Депп

Звезда "Пиратов Карибского моря" в юном возрасте начал увлекаться курением, алкоголем и наркотическими веществами. Из-за этого Джони Деппа в 15 лет выгнали из школы, но он не отчаивался и вступил в рок-группу "Детки". А позже был приглашен на актерский кастинг, с которого и начался его звездный путь.





Николь Кидман

Одна из самых знаменитых актрис Голливуда в свое время бросила школу, чтобы заработать денег на лечение мамы, которая заболела раком. Девушку заметили кастинг-менеджеры и пригласили сняться в фильме "Мертвый штиль". С тех пор Николь Кидман активно развивается в кинематографе.





Деми Мур

В актрисы было тяжелое детство, потому что мама часто выпивала. В 16 лет Деми бросила школу для того, чтобы заработать себе на жизнь. Некоторое время будущая звезда работала моделью, но потом перешла в киноиндустрию.





Кристен Стюарт

Звезда "Сумерек" также осталась без школьного аттестата, потому что увлеклась моделингом. В 13 лет Кристен бросила школу в пользу карьеры и перешла на домашнее обучение.





Квентин Тарантино

Создатель многих известных фильмов, среди которых "Однажды...в Голливуде" Квентин Тарантино бросил учебу в школе и подрабатывал в кассе кинотеатра. Позже Тарантино начал изучать актерское мастерство, и как видим, его работа над собой принесла плоды.





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