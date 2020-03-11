Джаред Лето залез на верхушку моста в Киеве и предложил назвать парк его именем (ВИДЕО)

Джаред Лето, оскароносный американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars, поделился в Instagram экстремальным видео из Украины. Артист продемонстрировал, как залез на верхушку Рыбальского моста в Киеве.

Как известно, актер не раз бывал в столице Украины: Киев пришелся ему по душе. Причем взбираться на мосты - одно из любимых развлечений селебрити в нашей стране.

"Я слышал, что этот ржавый старый мост, над которым работали уже 20 лет, закрывают... Это классное место, и многие люди любят проводить там время. Может быть, его можно превратить в парк? "Парк Лето" звучало бы хорошо", – говорит Джаред Лето.

Как ранее сообщали “Комментарии”, 48-летний американский рок-музыкант и вокалист популярной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето решил стать ближе к своим поклонникам и рассекретил свой личный номер телефона. Он записал в социальной сети Instagram видеообращение и призвал фанатов писать ему, если они соскучились.

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