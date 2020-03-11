Самые красивые девушки церемонии Оскар-2020

По красной дорожке, которую расстилают во время церемонии по вручению "Оскара", обычно проходит много актрис, наделенных сногсшибательной красотой, и просто роскошных женщин. Все они собираются в одно время в однои месте и мероприятие становится парадом женской красоты. Конечно, не все они получают премию. Но восторженные взгляды широкой публики достаются каждой из них.

В числе первых, кто прибыл на церемонию в этом году, были такий звезды первой величины, как Сирша Ронан, Шарлиз Терон, Марго Робби и Скарлетт Йоханссон. В этом нет ничего удивительного, ведь именно эти леди были номинированы на главную кинопремию. Кстати, конкуренция за внимание камер на красной дорожке бывает еще более ожесточенной, чем соревнования за саму золотую статуэтку.

В общем, все первые красавицы кинематографа демонстрировали роскошные образы как зрителям, так и журналистам. Ну и конечно же красовались друг перед дружкой. Действительно, ну где же еще выпадет такая возможность, как не на красной дорожке Голливуда?

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