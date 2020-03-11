Украинские звезды признались, сколько денег тратят в месяц

Украинские знаменитости откровенно рассказали, сколько денег тратят в месяц на личные нужды и какие именно вещи больше всего бьют по карману. Об этом сообщается в программе "Звездный путь".

Певица и экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко заявила, что для комфортной жизни ей необходимо в месяц более 75 тысяч долларов (1,9 млн гривен). Артистка много денег вкладывает в личное развитие и деловые поездки, но большая часть бюджета идет на зарплату ее команды. Как известно, Регина запустила собственное шоу, где выступает ведущей и продюсером.

А вот в семье певицы Алеши и ее супруга Тараса Тополи большая часть средств идет на развитие детей. Певец признался, что за один семейный поход в торговый центр может потратить несколько десятков тысяч гривен. В целом за месяц звездная пара тратит около 2 тысяч долларов (50 тыс. гривен).

Украинская певица Джамала рассказала, что финансовые расходы делит пополам с мужем. Но для комфортной жизни им достаточно 3 тысяч долларов (77 тыс. гривен) и это при том, что артистка предпочитает экономить, и в основном на обуви.

А популярная ведущая Мария Ефросинина не стала озвучивать сумму, которую тратить в месяц, лишь подчеркнула, что много денег тратит на оплату счетов, а также вкладывает средства в обучение своих детей. Зато знаменитость экономит на нарядах, ведь ей они часто достаются в подарок.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько зарабатывают ведущие "Орла и Решки".

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