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У украинской девушки Бонда нашли китайскую лихорадку

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко на своей странице в Instagram рассказала, что у нее диагностировали коронавирус

сегодня, 09:10
Автор:

• Елена Волкова

У украинской девушки Бонда нашли китайскую лихорадку

Ряды селебритис, больных коронавирусом, пополнила киношная девушка Джеймса Бонда - голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. На своей странице в Instagram 40-летняя американка рассказала, что у нее диагностировали китайскую лихорадку и присутствуют все симптомы заболевания.

Ольга говорит, что уже почти неделю находится дома в самоизоляции. Актрису мучают высокая температура и слабость. Своих подписчиков Куриленко предостерегает: дескать, коронавирус - это серьезно. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, Том Хэнкс - звезда “Форрест Гампа” и “Зеленой мили” - на своей странице в Instagram признался, что симптомы китайской лихорадки у него и его жены появились во время поездки в Австралию. Актер рассказал, что вместе с супругой Ритой они сначала чувствовали себя уставшими, но вскоре появились боль в горле, озноб и высокая температура. Чтобы исключить коронавирус, Хэнкс сдал тест, однако тот оказался положительным.


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Источник: https://www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/
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