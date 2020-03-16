У украинской девушки Бонда нашли китайскую лихорадку

Ряды селебритис, больных коронавирусом, пополнила киношная девушка Джеймса Бонда - голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. На своей странице в Instagram 40-летняя американка рассказала, что у нее диагностировали китайскую лихорадку и присутствуют все симптомы заболевания.

Ольга говорит, что уже почти неделю находится дома в самоизоляции. Актрису мучают высокая температура и слабость. Своих подписчиков Куриленко предостерегает: дескать, коронавирус - это серьезно.

Как ранее сообщали “Комментарии”, Том Хэнкс - звезда “Форрест Гампа” и “Зеленой мили” - на своей странице в Instagram признался, что симптомы китайской лихорадки у него и его жены появились во время поездки в Австралию. Актер рассказал, что вместе с супругой Ритой они сначала чувствовали себя уставшими, но вскоре появились боль в горле, озноб и высокая температура. Чтобы исключить коронавирус, Хэнкс сдал тест, однако тот оказался положительным.

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