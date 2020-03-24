На 52-м году жизни скончался первый бойфренд Дженнифер Лопес

В одной из больниц Нью-Йорка умер 51-летний Дэвид Круз, которого в прессе называют первой любовью голливудской актрисы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что у мужчины были проблемы с сердцем и во время очередного приступа, медикам не удалось спасти ему жизнь. Информацию о его смерти подтвердила нынешняя возлюбленная мужчины Иса. Девушка написала, что Дэвид был очень любящим и добрым человеком, и каждое их общение он заканчивал фразой "Я тебя люблю".

На данный момент Дженнифер Лопес никак не прокомментировала потерю, однако, он был для не просто бывшим бойфрендом, но и ее одноклассником. Их отношения завязались в старшей школе, когда актрисе было 15 лет и продолжались в течении 10 лет. Лопес и Дэвид несколько раз вместе посещали светские мероприятия, ведь на тот момент карьера Дженнифер пошла стремительно вверх.

Говорят, что мама звезды не одобряла ее отношения с Крузом, но несмотря на запреты, эти отношения были самыми длительными в жизни Лопес. Пара рассталась из-за того, что Дэвид не выдержал нарастающую популярность Дженнифер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-бойфренда Деми Мур, Бритни Спирс и Линдси Лохан нашли мертвым.

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