Какие мировые знаменитости считают себя некрасивыми

Сложно представить, что многие мировые звезды, ставшие идеалами красоты для многих девушек, сомневаются в себе и страдают комплексами. Представляем вам подборку знаменитостей, которые не считают себя красивыми.

Сальма Хайек

Известная актриса, которой восхищаются миллионы мужчин и женщин, считает, что у нее совсем неидеальное тело. "Я не из тех, у кого идеальное тело, но если многие так думают, то я подозреваю, что это означает, что я хорошая актриса", — однажды сказала она в интервью изданию Parade.





Марго Робби

Звезда фильма "Отряд самоубийц" также заявила, что не считает себя привлекательной. Актриса рассказала, что в подростковом возрасте носила брекеты, очки и была очень неряшливой, и к ней до сих пор (почему-то) не пришло осознание того, что из гадкого утенка она превратилась в прекрасного лебедя.





Рианна

Популярная певица, которая постоянно удивляет поклонников своим эпатажем и яркими нарядами, призналась, что считает себя толстой, а на ее лице часто выскакивают прыщи.





Мила Кунис

Звезда фильмов "Восхождение Юпитера" и "Очень плохие мамочки" очень ценит внимание поклонников, но удивляется, когда попадает в рейтинги самых сексуальных и красивых женщин. Актриса говорит, что не умеет показывать свою сексуальность и чувственной, как это делают другие.





Кара Делевинь

Самая высокооплачиваемая модель Великобритании, а еще и популярная актриса Кара Делевинь не любит смотреть на себя в зеркало. Знаменитость рассказала, что в детстве называла себя "маленьким злобным гоблином" и долгое время не могла принять свою внешность. Скорее всего, Делевинь до сих пор не видит в себе привлекательную девушку.





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