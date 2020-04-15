Британский комик высмеял знаменитостей, которые жалуются на самоизоляцию в дорогих особняках

Известный британский комик Рики Джервейс заявил, что ему надоело читать в светской хронике жалобы знаменитостей, которые сетуют на необходимость целыми днями находиться в своих трехэтажных виллах с бассейном в виду карантина. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

При этом Джервейс обозначил, что ежедневно мы забываем о том колоссальном труде, который совершают врачи, сутками спасая больных от опасной пандемии.

"Эти люди работают по 14 часов за смену и не жалуются. У них раны от ношения масок, они самоотверженно рискуют собственным здоровьем и здоровьем своих семей. Но потом я вижу, что кто-то жалуется на то, что он сидит в особняке с бассейном. И, честно говоря, я просто не хочу это слышать", - подчеркнул комедиант.

Также он признался, что воспитан в довольно аскетичных условиях и поэтому, несмотря на успех и материальное обеспечение, по-прежнему не намерен тратить деньги на вещи, которые не имеют для него никакой практической ценности.

"Нехватка денег научила меня, что все лучшее - бесплатное: друзья, природа, учеба, здоровье. Именно поэтому я с удовольствием плачу налоги. И именно поэтому я аплодирую бесплатной Национальной службе здравоохранения Великобритании. Люди спрашивают меня, почему я одеваюсь как бродяга. А я говорю: "Моя одежда чистая и удобная. Кого я должен впечатлить?" Я не собираю машины, потому что не умею водить. Но я не хиппи или коммунист, я думаю, что деньги нужны для безопасности вашей семьи и друзей", - заключил Рики Джервейс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус, как ни странно, послужил поводом для примирения двух подруг из знаменитого американского сериала "Секс в большом городе".





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