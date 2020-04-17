Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7088.76

ETH/USD

170.78

LTC/USD

42.40

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Константин Меладзе заявил о распаде популярной группы
НОВОСТИ Все новости

Константин Меладзе заявил о распаде популярной группы

Эта группа появилась благодаря шоу «Хочу к Меладзе»

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Константин Меладзе заявил о распаде популярной группы

Известный музыкальный композитор Константин Меладзе ошеломил поклонников российской поп-группы MBAND новостью о их распаде. Об этом продюсер коллектива сообщил на своей странице в Instagram.

Меладзе отметил, что бой-бенд год за годом представлял новые хиты и получил множество наград, но теперь ребята начинают свою сольную карьеру. Они не раз доказывали, что имеют право быть на сцене, потому что очень талантливые, смелые, необычные и дерзкие. Константин не стал указывать причину распада MBAND, отметил лишь, что пришло время двигаться дальше. 

Напомним, что группа появилась в 2014 году благодаря шоу "Хочу к Меладзе", на этом же проекте и был представлен новый состав "ВИА Гры". Первая песня MBAND "Она вернется", которую для ребят написал Меладзе, стала настоящим хитов и сделала их популярными.

Бой-бенд имеет такие награды, как "Золотой граммофон", "Песня года", "Премия RU.TV". В 2015 году группа стала победителем премии "MTV Europe Music Awards".

22.png

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему распалась украинская группа "Время и Стекло". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...