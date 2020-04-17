Константин Меладзе заявил о распаде популярной группы

Известный музыкальный композитор Константин Меладзе ошеломил поклонников российской поп-группы MBAND новостью о их распаде. Об этом продюсер коллектива сообщил на своей странице в Instagram.

Меладзе отметил, что бой-бенд год за годом представлял новые хиты и получил множество наград, но теперь ребята начинают свою сольную карьеру. Они не раз доказывали, что имеют право быть на сцене, потому что очень талантливые, смелые, необычные и дерзкие. Константин не стал указывать причину распада MBAND, отметил лишь, что пришло время двигаться дальше.

Напомним, что группа появилась в 2014 году благодаря шоу "Хочу к Меладзе", на этом же проекте и был представлен новый состав "ВИА Гры". Первая песня MBAND "Она вернется", которую для ребят написал Меладзе, стала настоящим хитов и сделала их популярными.

Бой-бенд имеет такие награды, как "Золотой граммофон", "Песня года", "Премия RU.TV". В 2015 году группа стала победителем премии "MTV Europe Music Awards".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!