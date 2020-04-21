В группе Тартак раскрыли имя нового вокалиста

Группа "Тартак" раскрыла имя своего нового вокалиста и даже познакомила его с поклонниками. Место Александра Положинского в музыкальном коллективе занял лидер рок-группы "Чумацкий шлях" из Хмельницкого - Сергей Строян.

Нового участника показали поклонникам в сети. Представить его собирались на живом концерте в конце марта. Однако выступление отменили из-за карантина. Его перенесли в онлайн. И именно на этом интернет-концерте солиста познакомили с фанатами. При этом музыканты уверяют, что сами правила карантина не нарушали, как и правила самоизоляции. Также пообещали, как только ситуация стабилизируется - будет много музыкальных сюрпризов.





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Украинскую группу "Тартак" создали в 1996-м году. Один из ее создателей - бывший солист Александр Положинский. Он принял решение покинуть музыкальный проект в феврале. После этого музыканты начали искать нового вокалиста. Группа с момента создания записали 10 студийных альбомов. Также отсняли около полусотни видеоклипов.

Сергей Строян до сих пор не заявил о завершении своей карьеры в "Чумацком шляхе". Будет ли он сотрудничать с двумя группами одновременно - неясно. В Facebook он написал, что всегда был поклонником "Тартака" и до сих пор не может поверить, что оказался среди своих кумиров и будет с ними работать.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему группу "Тартак" покинул ее основатель - Александр Положинский.

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