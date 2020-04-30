"Оскар" в условиях COVID-19: Киноакадемия изменила требования к фильмам-номинантам

Американская киноакадемия объявила о некоторых изменениях в правилах премии "Оскар" в связи с пандемией коронавируса, о чем сообщается на официальном сайте премии.

Так, в следующем году номинация высшей премии в киноиндустрии будет проходить только среди тех фильмов, что в 2020 году транслировались онлайн.

"Академия верит, что нет лучшего способа испытать магию кино, чем увидеть фильм в кинотеатре. Однако трагическая пандемия COVID-19 обусловливает необходимость введения временного исключения из наших правил отбора наград. Академия поддерживает наших членов и коллег в этот период неопределенности. Мы осознаем важность того, чтобы их работу увидели, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо", - указано в сообщении.

Также сообщается, что авторы картин должны предоставить членам киноакадемии копии фильмов для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн.

При этом ленты должны соответствовать всем другим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар". Новое правило действует только для номинантов 93-й церемонии, которая пройдет в 2021 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что оскароносный фильм "Паразиты" был обвинен в плагиате, что является прецедентом.

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