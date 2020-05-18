Назван самый матерящийся голливудский актер

Британская платформа Buzz Bingo провела исследование, чтобы выяснить, сколько раз голливудские актеры в фильмах произносят матерные слова. И согласно подсчетам, самым сквернословным оказался 36-летний Джона Хилл - звезда кинолент "Мачо и ботан" и "Побег из Вегаса". Об этом сообщает издание Variety.

Актер за всю киноактерскую карьеру произнес в своих фильмах 376 матерных слов и выражений. В общей сложности на 1000 слов сценария Хилл говорил 23 ругательства. Недалеко от него ушел и Леонардо Ди Каприо, звезда "Однажды…в Голливуде" матерился в фильмах 361 раз. А третье место в "рейтинге сквернословия" досталось Сэмюэлу Л. Джексону, из его уст в фильмах прозвучало 301 ругательство.

Также в список попал Аль Пачино, Адам Сэндлер, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген и другие.

Напомним, что звезда фильма "Мачо и ботан" Джона Хилл рассказал о сотрудничестве с всемирно известным брендом Adidas.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто попал в десятку лучших актеров 2019 года по версии The New York Times.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!