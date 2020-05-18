Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.05.2020

BTC/USD

9595.23

ETH/USD

210.92

LTC/USD

44.81

НБУ 18.05.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

28.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Назван самый матерящийся голливудский актер
НОВОСТИ Все новости

Назван самый матерящийся голливудский актер

Этот актер побил рекорд по сквернословию

сегодня, 12:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван самый матерящийся голливудский актер

Британская платформа Buzz Bingo провела исследование, чтобы выяснить, сколько раз голливудские актеры в фильмах произносят матерные слова. И согласно подсчетам, самым сквернословным оказался 36-летний Джона Хилл - звезда кинолент "Мачо и ботан" и "Побег из Вегаса". Об этом сообщает издание Variety.

Актер за всю киноактерскую карьеру произнес в своих фильмах 376 матерных слов и выражений. В общей сложности на 1000 слов сценария Хилл говорил 23 ругательства. Недалеко от него ушел и Леонардо Ди Каприо, звезда "Однажды…в Голливуде" матерился в фильмах 361 раз. А третье место в "рейтинге сквернословия" досталось Сэмюэлу Л. Джексону, из его уст в фильмах прозвучало 301 ругательство.

Также в список попал Аль Пачино, Адам Сэндлер, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген и другие. 

Напомним, что звезда фильма "Мачо и ботан" Джона Хилл рассказал о сотрудничестве с всемирно известным брендом Adidas.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто попал в десятку лучших актеров 2019 года по версии The New York Times.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2020/film/news/jonah-hill-most-swear-words-study-1234608621/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...