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Главная Новости Звезды шоубизнес Пять звездных пар, чья любовь в кино стала реальной
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Пять звездных пар, чья любовь в кино стала реальной

Игра в любовь порой перерастает в настоящие чувства

28 мая 2020, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять звездных пар, чья любовь в кино стала реальной

Есть много мировых знаменитостей, которые встретили свою любовь на съемочной площадке. Им удалось великолепно сыграть любовь в кино и продолжить ее в реальной жизни. Некоторые пары расстались, а некоторые до сих пор счастливы вместе. 

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Отношения актера Брэда Питта и голливудской красотки Анджелины Джоли завязались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", где они играли супружескую пару. Но страсть на экране быстро переросла в настоящую. И несмотря на то, что звездная пара уже не вместе, в отношениях они были 10 лет и сейчас воспитывают шестерых детей.

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Сыграв избранницу "Зеленого фонаря" в одноименной киноистории, белокурая красавица Блейк и в жизни не смогла устоять перед обаянием Райана. Актеры живут в браке с 2012 года, воспитывают троих детей и по-настоящему счастливы.

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Курт Рассел и Голди Хоун

Одна из самых крепких пар Голливуда образовалась после съемок легендарной комедии "За бортом", где отношениям главных героев в их исполнении хочется аплодировать. Вместе пара уже 37 лет, у них есть общий сын и дочь от первого брака актрисы, которая очень любит своего отчима.

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Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс

Актеры вместе работали над триллером "Дом грез", где сыграли супружескую пару. Но после окончания съемок они продолжили общаться, а в 2011 году связали себя узами брака. Знаменитости до сих пор вместе, у них есть общая дочь, и по одному ребенку от предыдущих браков.

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Джонни Депп и Эмбер Херд

Звезда "Пиратов" повстречал на съемках комедийной драмы "Ромовый дневник" актрису Эмбер Херд, которая настолько "запала в душу" знаменитости, что он бросил свою семью, чтобы быть с ней. Вскоре Депп сделал жгучей блондинке предложение руки и сердца, но прожил с ней в браке всего два года. Сейчас звезды продолжают выяснять свои отношения в суде.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитости станут родителями в 2020 году.


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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/13-zvezdnyh-par-chya-lyubov-v-kino-stala-realnoj-1241765/
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