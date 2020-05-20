Какие знаменитости в 2020 году станут родителями

Несмотря на коронавирус и карантинные ограничения, для многих знаменитостей 2020 год станет особенным, ведь в их семьях родиться малыш (а может и два). Уже ряди звездных родителей пополнила актриса Хлоя Севиньи, режиссер Квентин Тарантино и актер Руперт Гринт. Кто следующий на очереди?

Джиджи Хадид и Зейн Малик

25-летняя модель Джиджи Хадид в начале мая официально подтвердила, что ждет первенца от популярного исполнителя Зейна Малика. Инсайдеры сообщают, что влюбленные станут родителями уже в сентябре. Сейчас Джиджи находится на 23-й недели беременности.





Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда телесериала "Игры престолов" Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас активно готовятся к рождению малыша. Знаменитости долго скрывали от общественности такую радостную новость, но округлившийся животик долго не спрячешь. Сейчас актриса на седьмом месяце беременности.





Кэти Перри и Орландо Блум

Американская певица Кэти Перри и звезда "Властелина колец" Орландо Блум ожидают пополнение. Артистка объявила о своей первой беременности с помощью клипа "Never Worn White" и не стала скрывать от поклонников, что у них с Орландо будет дочь.





Филиппа Коэн и Джуд Лоу

О том, что 47-летний актер станет отцом в шестой раз, стало известно в начале марта, когда папарацци запечатлели его с супругой Филиппой Коэн во время прогулки по Лондону. Девушка бережно поглаживала живот, поправляя постоянно поднимающийся джемпер.





Кевин Харт и Торра Харт

Звезда фильма "Джуманджи" Кевин Харт в этом году в четвертый раз станет отцом. Радостную новость в социальной сети Instagram сообщила его супруга, продемонстрировав округлившийся животик.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Властелина колец" впервые показал своего сына.

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