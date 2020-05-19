Звезда «Властелина колец» впервые показал своего сына

39-летнего актера Элайджу Вуду, который прославился благодаря роли Фродо Бэггинса в фильме "Властелин колец", заметили на прогулке в компании своего друга, гражданской жены и сына. Папарацци удалось сфотографировать лицо малыша.

Известный актер тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о пополнении в семье знаменитости стало известно только в конце февраля. Хотя малыш появился на свет в конце 2019 года, по фотографиям можно сказать, что ему где-то 6-7 месяцев. Но ни актер, ни его невеста Метте-Мари Конгсвед официально не подтверждают эту информацию.





Папарацци подловили звездную пару на улице в Лос-Анджелесе. Актер вышел на прогулку со своим другом и коллегой по фильму "Властелин колец" Домиником Монаганом, а также с девушкой и сыном (имя которого держится в секрете). На знаменитостях были защитные маски.





Известно, что Элайджа Вуд и его возлюбленная Метте-Мари Конгсвед вместе с 2017 года. Пока нет никакой информации, что актер сделал предложение своей девушки, но если внимательно присмотреться к фотографии, то можно заметить на ее безымянном пальце кольцо. Возможно, пара обручилась, но опять-таки, эту информацию никто не подтверждает.





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