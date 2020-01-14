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Сравнение Prozorro сегодня и Prozorro 2015 года – это сравнение Windows 10 и Windows 3.11, – Василий Задворный

Василий Задворный рассказал об особенностях работы Prozorro

сегодня, 22:15
Автор:

• Татьяна Веремеева

В декабре исполнилось четыре года системе государственных закупок Prozorro. В 2015-м на механизм возлагались большие надежды по борьбе с коррупцией. Считалось, что он станет новой страницей в истории взаимоотношений между госзаказчиками и исполнителями.

За шаг до первой пятилетки портал "Комментарии" решил посетить государственное предприятие и узнать, во что превратилась Prozorro за эти четыре года, чем гордится его команда и как воспринимает критику в свой адрес. Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал директор ГП “ПРОЗОРРО” Василий Задворный.


Ранее "Комментарии" опубликовали полную текстовую версию интервью с Василием Задворным.


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Источник: https://comments.ua
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