Видеофакт: в Петербурге впечатляюще рухнула крыша стадиона

В Петербурге рухнула крыша демонтируемого спортивно-концертного комплекса. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, во время инцидента на спортивно-концертном комплексе "Петербургский" проходило работы по демонтажу. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, под завалами могут находиться рабочие. Все обстоятельства произошедшего выясняются.





Сообщается, что ЧП произошло по адресу проспект Юрия Гагарина, 8, но площадь завалов пока неизвестна.

Как следует из появившейся в интернете видеозаписи демонтажа, во время обрушения двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

Отметим, что СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

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