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Видеофакт: часть «стены Трампа» сдуло ветром на границе США и Мексики

Во время строительства «стены Трампа» ветер унес часть конструкции на сторону Мексики

сегодня, 11:37
Автор:

• Таисия Ерохина

Часть пограничной стены между США и Мексикой сдуло сильным ветром. Речь идет о стальных панелях, которые устанавливают для укрепления барьера между Калексико и Мехикали по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом передает The Guardian.



Как сообщает американская погранслужба, в результате сильного ветра стальные панели высотой более девяти метров начали наклоняться под острым углом. Отметим, что часть "стены Трампа" в тот момент была в процессе строительства, когда ветер унес панели на мексиканскую сторону границы до того, как застыл бетон. Правда, мексиканские власти быстро среагировали и остановили дорожное движение на близлежащей улице.

Затем панели забрали с мексиканской стороны и восстановили.


Отмечается, что таможня и пограничная охрана будут работать со строительным подрядчиком над тем, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается.


Напомним, американский суд разрешил Трампу достроить стену с Мексикой.

Ранее "Комментарии" писали, что на границе Мексики и США обнаружили тоннель контрабандистов длиной около 1,3 км.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/trump-border-wall-between-us-and-mexico-blows-over-in-high-winds
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