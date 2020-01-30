Видеофакт: часть «стены Трампа» сдуло ветром на границе США и Мексики

Часть пограничной стены между США и Мексикой сдуло сильным ветром. Речь идет о стальных панелях, которые устанавливают для укрепления барьера между Калексико и Мехикали по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом передает The Guardian.









Как сообщает американская погранслужба, в результате сильного ветра стальные панели высотой более девяти метров начали наклоняться под острым углом. Отметим, что часть "стены Трампа" в тот момент была в процессе строительства, когда ветер унес панели на мексиканскую сторону границы до того, как застыл бетон. Правда, мексиканские власти быстро среагировали и остановили дорожное движение на близлежащей улице.

Затем панели забрали с мексиканской стороны и восстановили.





Отмечается, что таможня и пограничная охрана будут работать со строительным подрядчиком над тем, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается.





Напомним, американский суд разрешил Трампу достроить стену с Мексикой.

Ранее "Комментарии" писали, что на границе Мексики и США обнаружили тоннель контрабандистов длиной около 1,3 км.

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