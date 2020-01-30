Видеофакт: часть «стены Трампа» сдуло ветром на границе США и Мексики

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Часть пограничной стены между США и Мексикой сдуло сильным ветром. Речь идет о стальных панелях, которые устанавливают для укрепления барьера между Калексико и Мехикали по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом передает The Guardian.
Как
сообщает американская погранслужба, в результате сильного ветра стальные панели
высотой более девяти метров начали наклоняться под острым углом. Отметим, что
часть "стены Трампа" в тот момент была в процессе строительства, когда ветер унес
панели на мексиканскую сторону границы до того, как застыл бетон. Правда,
мексиканские власти быстро среагировали и остановили дорожное движение на
близлежащей улице.
Затем панели забрали с мексиканской стороны и восстановили.
Отмечается, что таможня и пограничная охрана будут работать со строительным подрядчиком над тем, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается.
Напомним, американский суд разрешил Трампу достроить стену с Мексикой.
Ранее
"Комментарии" писали, что на границе Мексики и США обнаружили
тоннель контрабандистов длиной около 1,3 км.
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