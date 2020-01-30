Фотофакт: на границе Мексики и США нашли тоннель контрабандистов длиной около 1,3 км

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Правоохранители в США обнаружили самый длинный незаконный
трансграничный тоннель, когда-либо найденный на юго-западе границы страны. Об этом
говорится на сайте Управление по борьбе с наркотиками США.
"Находку" в штате Калифорния удалось выявить после
сложного многолетнего межведомственного расследования с использованием
технологических возможностей, сбора разведывательных данных и работы с
общественностью. Так, тоннель берет начало в Мексике – городе Тихуана – и протягивается
до города Сан-Диего, что на тихоокеанском побережье Калифорнии.
"Скрытый небольшим промышленным зданием, туннель движется на север в Соединенные Штаты, слегка изгибаясь на запад и простираясь на целые 4068 футов (около 1,3 км) от границы", - говорится в сообщении.
Высота тоннеля составляет приблизительно 1,7 м, а глубина – более 20 м. В тоннеле правоохранители нашли лифт, которым контрабандисты управляли с помощью лебедки. Также там есть обширная система железнодорожных тележек, вентиляционная и дренажная системы, электрические кабели и панели высокого напряжения.
В управлении отметили, что из-за усиления мер противодействия заграничной контрабанде в США мексиканские наркокартели вынуждены подпольем вывозить смертоносные наркотики. Как говорится в сообщении, продуманность и сложность этого тоннеля демонстрирует решимость и денежные ресурсы карателей.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина присоединится к международной борьбе с наркоторговлей.
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