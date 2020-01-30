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Фотофакт: на границе Мексики и США нашли тоннель контрабандистов длиной около 1,3 км

В тоннеле, по которому перемещали наркотики из Мексики в США, есть лифт, тележки, лебедка и вентиляция

сегодня, 09:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Правоохранители в США обнаружили самый длинный незаконный трансграничный тоннель, когда-либо найденный на юго-западе границы страны. Об этом говорится на сайте Управление по борьбе с наркотиками США.

"Находку" в штате Калифорния удалось выявить после сложного многолетнего межведомственного расследования с использованием технологических возможностей, сбора разведывательных данных и работы с общественностью. Так, тоннель берет начало в Мексике – городе Тихуана – и протягивается до города Сан-Диего, что на тихоокеанском побережье Калифорнии.

"Скрытый небольшим промышленным зданием, туннель движется на север в Соединенные Штаты, слегка изгибаясь на запад и простираясь на целые 4068 футов (около 1,3 км) от границы", - говорится в сообщении.

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Высота тоннеля составляет приблизительно 1,7 м, а глубина – более 20 м. В тоннеле правоохранители нашли лифт, которым контрабандисты управляли с помощью лебедки. Также там есть обширная система железнодорожных тележек, вентиляционная и дренажная системы, электрические кабели и панели высокого напряжения.

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В управлении отметили, что из-за усиления мер противодействия заграничной контрабанде в США мексиканские наркокартели вынуждены подпольем вывозить смертоносные наркотики. Как говорится в сообщении, продуманность и сложность этого тоннеля демонстрирует решимость и денежные ресурсы карателей.

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Ранее "Комментарии" писали, что Украина присоединится к международной борьбе с наркоторговлей.


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Источник: https://www.dea.gov/press-releases/2020/01/29/longest-cross-border-tunnel-discovered-san-diego
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