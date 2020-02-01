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Папа год записывал звуки маленького сына и смонтировал из них рок-хит AC/DC: видео

Видео «песни» Thunderstruck группы AC/DC из звуков малыша набрало уже около 3 млн просмотров

сегодня, 23:11
Автор:

• Таисия Ерохина

В сети набирает популярность видеозапись Baby Ryan "Sings" Thunderstruck, которую смонтировал отец из звуков маленького сына. Ролик креативный папа Метт Макмиллан разместил в Youtube.


Так, папа из штата Нью-Джерси, США, в течении года записывал звуки из уст малыша Райана, которые потом превратил в рок-хит. Как сообщается в нескольких иностранных медиа, у Макмиллана было более 80 видеозаписей, из которых он выбирал звуковые фрагменты песни популярной рок-группы. На записи можно услышать и кашель малыша, и вздохи, и смех, и хныканье, а еще звуки от взаимодействия мальчика с различными предметами и поверхностями. Вот чиханье, к примеру, стало грохотом барабанных тарелок, а хлопки малыша – заменили малый барабан.

Отметим, что видео набрало почти 3 млн просмотров с дня опубликования – 14 января. В комментариях под записью пользователи не сдерживают умиления и восторга.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые показали, как выглядит мозг ребенка во время чтения книг и игр на планшете. Результаты показали, что у дошкольников, которые играли на планшете около двух часов, навыки грамотности и память развиты намного хуже, чем у детей, которые предпочитали читать книги.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SxWR5VtTMbM&feature=emb_title
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