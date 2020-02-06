Видеофакт: Гончарук оконфузился на презентации «Дії», влетев в сцену

Сегодня в столице премьер-министр Алексей Гончарук презентовал онлайн-приложение "Дія", которое позволит оформлять те или иные услуги с помощью мобильного телефона. Однако перед его выходом на сцену произошел конфуз, который пользователи выложили в YouTube.

Когда министра вызвали на сцену, он настолько спешил, что споткнулся на лестнице и чуть не упал. Гончарук воспринял конфуз с улыбкой и сказал: мол, пусть это будет последней неудачей сегодня.

Ранее мы сообщали о неспокойном заседании Верховной Рады. Так, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. Политик повредила до крови большой палец.

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