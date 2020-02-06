Видеофакт: Гончарук оконфузился на презентации «Дії», влетев в сцену

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Сегодня в столице премьер-министр Алексей Гончарук презентовал онлайн-приложение "Дія", которое позволит оформлять те или иные услуги с помощью мобильного телефона. Однако перед его выходом на сцену произошел конфуз, который пользователи выложили в YouTube.
Когда министра вызвали на сцену, он настолько спешил, что споткнулся на лестнице и чуть не упал. Гончарук воспринял конфуз с улыбкой и сказал: мол, пусть это будет последней неудачей сегодня.
Ранее мы сообщали о неспокойном заседании Верховной Рады. Так, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. Политик повредила до крови большой палец.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости