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Видеофакт: Гончарук оконфузился на презентации «Дії», влетев в сцену

Когда премьер-министра Украины вызвали на сцену, он настолько спешил, что споткнулся на лестнице и чуть не упал

сегодня, 15:52
Автор:

• Елена Волкова

Видеофакт: Гончарук оконфузился на презентации «Дії», влетев в сцену

Сегодня в столице премьер-министр Алексей Гончарук презентовал онлайн-приложение "Дія", которое позволит оформлять те или иные услуги с помощью мобильного телефона. Однако перед его выходом на сцену произошел конфуз, который пользователи выложили в YouTube.

Когда министра вызвали на сцену, он настолько спешил, что споткнулся на лестнице и чуть не упал. Гончарук воспринял конфуз с улыбкой и сказал: мол, пусть это будет последней неудачей сегодня.

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Источник: https://comments.ua/
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